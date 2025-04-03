Массовое вымирание на Земле: у ученых новая теория

Ученые из Университета Кили из Великобритании и Университета Аликанте в Испании предлагают новое объяснение, почему жизнь на Земле неоднократно оказывалась на грани исчезновения. Они считают, что причиной, по крайней мере, двух массовых вымираний могли быть взрывы сверхновых звезд.

Взрыв звезды. Фото из открытых источников

Исследование опубликованное в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, свидетельствует, что космические катастрофы вызваны сверхновыми могли уничтожить значительную часть жизни на Земле во время ордовицкого и девонского вымираний, которые произошли 438 млн лет назад и 374 млн лет назад соответственно.

Ордовицкое вымирание уничтожило примерно 85% видов, а девонское – от 70 до 80%. До сих пор у ученых не было единого объяснения этих катастроф. Наиболее распространенной теорией было резкое сокращение озонового слоя, что привело к глобальным изменениям климата и разрушительному ультрафиолетовому излучению. Теперь исследователи указывают на сверхновую как возможную причину такого озонового истощения.

Ученые провели анализ звезд в радиусе килопарсека, то есть около 3260 световых лет от Солнца и определили, как часто они взрываются в виде сверхновых. Наиболее опасны события, происходящие в пределах 20 парсеков, то есть 65 световых лет от нашей планеты. Именно такие взрывы совпали с ордовицким и девонским вымираниями.

"Если сверхновая взрывается слишком близко к планете, это может серьезно повредить ее атмосферу. Для Земли наибольшая угроза — это разрушение озонового слоя, что сделает жизнь уязвимой к губительному ультрафиолетовому излучению Солнца", — отмечает доктор Алексис Кинтана.

Другой автор исследования доктор Ник Райт добавляет, что в Млечном Пути взрывается одна-две сверхновые на век. По его словам, вероятность того, что такие события влияли на Землю в прошлом, достаточно высока.

Хотя в прошлом Земля могла пострадать от взрывов звезд, в ближайшее время угрозы нет. Ближайшими кандидатами на сверхновые считаются Антарес и Бетельгейзе, однако они расположены на безопасном расстоянии — более 500 световых лет от нас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые прогнозируют взрыв звезды в 2025 году. Она будет видна невооруженным глазом в ночном небе.

Также "Комментарии" писали, что ученые говорят о начале шестого массового вымирания на Земле.