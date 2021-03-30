Космический корабль SpaceX разбился во время испытаний. Видео



















Прототип космического корабля Starship от американской компании SpaceX разбился во время испытаний. Испытания корабля для полета на Марс транслировалось в Youtube.

Starship SN11 - фото из открытых источников

Сообщается, что компания SpaceX сегодня, 30 марта, провела запуск прототипа SN11 корабля Starship. Аппарат успешно поднялся на заданную высоту, перешел в горизонтальное положение и начал снижение для посадки.

После спуска на высоту примерно в 1 километр связь с кораблем пропала. На данный момент точно неизвестно, взорвался корабль или разбился от удара о землю.

Напомним, что ранее запуск прототипа SN11 планировался в пятницу, 26 марта, но его перенесли из-за плохих погодных условий.

Как ранее сообщали "Комментарии", амбициозные мечты украинцев насчет покорения космического пространства совсем скоро могут превратиться в реальность. По сообщению народного депутата Дмитрия Наталухи, украинская власть предварительно договорилась о запуске отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску. Как пояснил Наталуха, возглавляющий парламентский комитет по вопросам экономического развития, тема запуска "Сич 2-1" обсуждалась в высоких кабинетах уже не один месяц. Активно в этом направлении начали работать с марта 2020 года, правда стоимость такой задумки тогда варьировалась в ценовом диапазоне от 8 до 12 миллионов долларов.

Напомним, что в начале марта "Комментарии" сообщали, что космический корабль Starship, одна из разработок Илона Маска, не выдержал повторного запуска.

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