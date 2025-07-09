Компания отправила в космос прах 166 мертвых людей: пепел упал в океан

23 июня 2025 года стартап The Exploration Company запустил капсулу Nyx из базы Ванденберг в Калифорнии. Особенностью миссии стало присутствие в космической капсуле разного груза, в том числе прах 166 покойных людей, переданных компанией Celestis для космического захоронения. Однако капсула не смогла успешно вернуться на Землю.

Космическая капсула Nyx с прахом людей. The Exploration Company/ESA

Миссия The Exploration Company под названием "Миссия выполнима" имела символическое и научное значение. Капсула Nyx успешно вышла на орбиту, где провела несколько часов, после чего начала возвращение. Однако связь с ней исчезла в считанные минуты до погружения в Тихом океане. Как подтвердили в компании, парашюты не развернулись, и капсула с 300 кг груза разбилась, упав в океан.

"Покойные совершили символический полет в космос и сейчас покоятся в Тихом океане, что можно сравнить с традиционным развеянием пепла в море", — говорится в заявлении Celestis.

Кроме праха и ДНК 166 человек, Nyx транспортировала также чашку с надписью Bavaria One, принадлежавшую премьер-министру Баварии Маркусу Зедеру, образцы волос европейской косметической компании, спороносные организмы для научных исследований в космосе, набор для создания спутника и груз с каннабисом для исследований.

Сама капсула являлась тестовой версией для будущих коммерческих миссий. Ее разработали в рамках стремления сделать орбитальные запуски доступными для бизнеса, науки и личных инициатив, в частности, космического захоронения.

В компании The Exploration Company признают потерю капсулы, но называют миссию "частичным успехом". В заявлении на LinkedIn стартап сообщил, что основные технические цели были достигнуты, ведь аппарат достиг орбиты, стабилизировался после отделения от ракеты, передавал данные на Землю. Однако проблема с парашютами привела к катастрофе во время падения.

"Извиняемся перед всеми нашими клиентами, которые доверили нам свои полезные грузы. Мы благодарим наши команды за их упорный труд и преданность успеху. Этот частичный успех отражает как амбиции, так и неотъемлемые риски инноваций", — говорится в заявлении компании.

Хотя "Миссия выполнима" завершилась потерей груза, такие инциденты являются частью процесса развития частных космических полетов. Для компании The Exploration Company это была первая миссия с коммерческими грузами, что сделало ее важным шагом к дальнейшим инновациям.

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