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Компания Илона Маска готовится имплантировать чипы у людей в этом году

Компания разработала имплантат

сегодня, 04:52
Автор:

Ольга Чародий
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Компания Илона Маска Neuralink ищет специалиста по контролю вживления чипов и решению вопросов с американскими регуляторами. Ранее изобретатель заявлял, что его фирма надеется имплантировать мозговые чипы людям уже в 2022 году. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg. Специалист будет тесно сотрудничать с ведущими инженерами и докторами по практике инновационных методов. В описании должности говорится, что специалист создаст и возглавит команду, которая будет заниматься клиническими исследованиями и контролировать их работу на соблюдение правил.

Компания Илона Маска готовится имплантировать чипы у людей в этом году

Илон Маск - фото из открытых источников

Компания разработала имплантат в частности для лечения людей, особенно тех, кто страдает неврологическими заболеваниями. Апарт позволит контролировать гормоны для борьбы с депрессией и будет стимулировать мозг работать более эффективно. В дальнейшем Neuralink планируют применять, чтобы возвращать подвижность конечностям, бороться со вспышками гнева, лечить травмы головного мозга.

Напомним, Илон Маск прокомментировал прогнозы ООН, касаемо численности населения ЗемлиОснователь и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск призвал обратить внимание на тенденцию к снижению рождаемости. В социальной сети Twitter миллиардер опубликовал твит, в котором назвал прогнозы Организации Объединённых Наций полной ерундой и добавил, что людей может не хватить для колонизации Красной планеты.  "Прогнозы ООН — полная ерунда. Просто умножьте прошлогоднюю рождаемость на ожидаемую продолжительность жизни. Если на Землю людей не хватит, то и на Марс точно не хватит" — пишет Маск.  Маск считает, что люди должны всерьёз обеспокоиться проблемой "коллапса населения" Земли. Свои слова он подкрепил несколькими ссылками на статьи, где говорится о снижении уровня рождаемости. 



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-20/elon-musk-s-brain-implant-company-is-inching-toward-human-trials?sref=M8H6LjUF
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