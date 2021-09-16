Китайский пилотируемый космический корабль вернулся на Землю после трехмесячного путешествия

Китайский космический корабль вернулся на Землю. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Космический корабль успешно отделился от базового модуля станции "Тяньгун" Фото: qq.com

Пилотируемый корабль под названием "Шэньчжоу-12", на борту которого находилось три члена экипажа, отделился строящейся китайской орбитальной станции "Тяньгун" для возращения на нашу планету. Это произошло сегодня, 16 сентября в 08:56 по пекинскому времени.

Отмечается, что тайконавты пробыли на станции 90 дней, тем самым установив национальный рекорд по продолжительности однократного космического полета.

Космический корабль "Шэньчжоу-12" совершил успешное приземление на полигоне Дунфэн, который находится на севере страны.

Для справки: за время проведенное на станции тайконавты совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания известного миллиардера Илона Маска отправила в космос первых туристов. Запуск космической ракеты Falcon9 состоялся в ночь на 16 сентября по киевскому времени с площадки в американском штате Флорида. Отмечается, что туристы пробудут на орбите нашей планеты три дня. Данный полет являться первым, в котором участвуют только гражданские лица на борту. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что бразильский астроном зафиксировал вспышку на самой большой планете нашей Солнечной системы. Как стало известно, в газовый гигант врезался неизвестный объект, который предположительно является астероидом или кометой. Специалисты отметили, что объект имел большие размеры и скорость. На опубликованном снимке можно заметить вспышку от столкновения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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