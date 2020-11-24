Китайский космический беспилотник вылетел в сторону Луны

Китай запустил беспилотный космический корабль, целью которого является получение образцов горных пород и почвы с Луны. Это первая такая миссия за несколько десятилетий, и она проводится по мере того, как Пекин продолжает наращивать свою космическую программу.

Chang'e-5 доставить образцы лунной почвы

Космический корабль Chang'e-5 вылетел в космос на Long March-5, крупнейшей в Китае ракете-носителе, которая стартовала с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань в 4:30 утра по пекинскому времени (понедельник 20:30 по Гринвичу). Руководитель запуска Чжан Сюэюй позже сказал, что взлет прошел успешно. Миссия Chang'e-5, которую координирует Национальное космическое управление Китая, названа в честь древней китайской богини Луны.

Космический корабль массой 8 200 кг несет два аппарата, посадочный модуль и устройство, которые будут отправлены на поверхность Луны с ее лунной орбиты примерно через восемь дней. Если все пойдет по плану, спускаемый аппарат будет собирать камни и почву с помощью роботизированной руки и переносить их на подъемное устройство, которое затем снова взлетит и встретиться с орбитальным модулем через два дня. Наконец, образцы должны быть переведены в капсулу, которая доставит их обратно на Землю примерно через 23 дня.



Если Chang'e-5 выполнит свою задачу, Китай станет третьей страной в мире, которая извлекла лунные образцы после Соединенных Штатов и бывшего Советского Союза.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил в космос экспериментальный спутник 6G.

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