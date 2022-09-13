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Китайские ученые открыли новый минерал на Луне

Китаю удалось обнаружить уникальный материал на спутнике Земли.

сегодня, 05:30
Автор:

Slava Kot
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Китайское космическое агентство объявило об открытии на Луне минерала, до сих пор неизвестного человечеству. Об этом пишет издание Space.

Китайские ученые открыли новый минерал на Луне

Китайские ученые открыли новый минерал на Луне. Фото из открытых источников

Китайцы являются третьей страной, открывшей новый материал на Луне после США и СССР. Как заявляют китайцы, это только первые результаты реализации их исторического плана по исследованию этого объекта.

Этот минерал получил название Changesite-(Y). Его обнаружили в лунных базальтовых частицах. Следует подчеркнуть, что чангесит является шестым новым минералом, идентифицированным человеком на Луне. Образцы с минералом были получены зондом Chang'e-5 в 2020 году и доставлены на Землю для лабораторного анализа.

Открытие совершили ученые Пекинского научно-исследовательского института геологии. Они проанализировали 140 тысяч различных частиц лунной пыли с помощью метода рентгеновской дифракции и нашли то, чего человечество никогда раньше не видело. Китайские исследователи объясняют, что мы имеем дело с кристаллической частицей радиусом всего 10 микронов – это меньше чем толщина одного волоса.

Запуск миссии Chang'e-5 состоялся 23 ноября 2020, а 16 декабря 2020 лунный пылевой зонд приземлился на Землю. Китай планирует дальнейшие миссии, на которых образцы будут взяты с поверхности Луны, а затем доставлены на Землю.

Таким образом, правительство хочет искать ценные ресурсы. Китайцы не скрывают, что также ищут ресурсы гелия-3, идеально подошедшего для новейших термоядерных реакторов. Благодаря этому можно будет удовлетворить даже самые большие энергетические потребности страны.

По всей вероятности, именно в этих ценных геологических регионах на Луне могли сформироваться первые человеческие колонии. Китай хочет отправить первых людей на Луну в 2026 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об историческом открытии на экзопланете.



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Источник: https://www.space.com/china-new-lunar-mineral-chang-e
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