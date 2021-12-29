Китай запустил ракету в космос: что у неё на борту (ВИДЕО)

В Китае вывели на орбиту Земли новый спутник. Об этом пишет издание China News.

Земля. Фото из открытых источников

Как стало известно, сегодня, 29 декабря, на космодроме Цзюцюань, который находится на северо-западе Китая состоялся успешный запуск космической ракеты под названием Long March-2D. На её борту находился научно-экспериментальный спутник Tianhui-4.

В настоящее время аппарат уже был успешно выведен на околоземную орбиту.

Сообщается, что спутник планируют использовать для исследования земельных ресурсов.

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен момент запуска ракеты.

Илон Маск назвал крайние сроки высадки человека на поверхность Красной планеты . По его словам, в лучшем случае это может произойти уже через пять лет. Худшим же сценарием предприниматель назвал сценарий, при котором запуск состоится через 10 лет. Также Маск добавил, что одним из определяющих факторов миссии является проектирование космического корабля. Он называет Starship самым продвинутым космическим аппаратом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский миллиардер

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA с помощью оборудования космической обсерватории смогло запечатлеть яркое скопление звезд, которое находится в тысячах световых лет от нашего дома. Это небесное тело ученые называют бриллиантовым гобеленом. Объект хранит в себе множество звезд, что с огромной силой сжигают свое топливо и в конечном итоге взорвутся как сверхновые. После такого события в скоплении образуются пустоты.

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