Китай запустил новый спутник на орбиту Земли: что известно (ФОТО)

Китай успешно осуществил запуск космической ракеты. Об этом сообщает издание Xinhua.

Китай вывел новый спутник на орбиту. Фото из открытых источников

Как стало известно, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань, что находится в китайской провинции Ганьсу. Сообщается, что ракета носитель "Чанчжэн-2D" вывела на орбиту нашей планеты спутник "Тяньхуэй I-04". Этот пуск уже 381-м для космических ракет серии Чанчжэн.

Данный космический аппарат предназначается для проведения научных экспериментов и изучения земельных ресурсов.

Для справки: в этом месяце Китай уже осуществил запуски шести космических ракет.

Ожидается, что Китай совершит еще 40 запусков в этом году и установит новый национальный рекорд.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китай запустил космическую ракету с множеством спутников на борту. Спутники были выведены на орбиту нашей планеты благодаря космической ракете "Чанчжэн-2D" собственного производства Китая. Эта группа космических аппаратов является уже десятой. Пуск осуществили с космодрома Сичан. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что китайские ученые преступили к изучению образцов грунта доставленных с Луны. Они были привезены на Землю еще в конце прошлого года. Сообщается, что 13 институтам было передано чуть более 17 грамм лунного грунта (1% от общего количества доставленного материала). Образцы были переданы только китайским ученым, однако в CNSA сделали заявление, что готовы к международному сотрудничеству в их изучении. Было опубликовано фото этих образцов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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