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Камни на Луне превратят в кислород и строительные материалы

Если наладить изготовление воздуха и металлов на Луне, то можно сэкономить много денег и времени

сегодня, 21:14
Автор:

Диденко Светлана

Британская фирма выиграла контракт у Европейского космического агентства на разработку технологии превращения лунных камней в кислород, превращая их в металлический порошок пригодный для строительства лунных строений. 

Камни на Луне превратят в кислород и строительные материалы

Фото: You Tube

В управлении компании Metalysis, которая и будет выполнять эти работы в будущем, рассказывают, что строительные материалы с Земли, это только лишний вес на борту. А если изготавливать все материалы на Луне, то можно сэкономить денежные средства и много времени.  

Лабораторные образцы горных пород с земного спутника демонстрирует, что около 45% кислорода состоит в лунных материалах. Все остальное – это железо, алюминий и кремний, который может пригодиться в строительстве. 

Ученые британской компании Metalysis в своих исследованиях заключили, что они способны извлечь до 96% кислорода из почвы и металлический порошок. 

Мировые космические агентства находятся на стадии подготовки к миссии возвращения на Луну и создания постоянной международной лунной базы. Здесь как раз и пригодятся исследования британских ученых.  

Проект с Европейским космическим агентством будет реализовываться 9 месяцев, компания Metalysis возьмет финансирование на себя. Важное задание научных работников улавливать и сохранять кислород, который выделяется в результате переработки лунной почвы. Полученный кислород планируют объединить с другими газами для получения воздуха, пригодного для дыхания. 

"Комментарии" ранее сообщали о том, что в Европе сконструируют аппарат для уборки космического мусора


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Источник: http://rusjev.net/2020/11/09/uchenye-prevratyat-kamni-na-lune-v-chistyj-kislorod-i-stroitelnye-materialy/
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