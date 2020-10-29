В Европе конструируют аппарат для уборки космического мусора

Аппарат сконструируют ближайшее время, сможет убирать объекты, которые могут навредить спутникам. Об этом пишет 24 канал.



Фото: Погляд

В конкурсе на проектирование аппарата, для уборки космических отходов, победил частный консорциум компании ClearSpace SA. Работа над проектом Clearspace-1 уже стартовала.

Представитель Европейского космического агентства Рене Пишель рассказал, что технические работы по созданию инновационного аппарата начались еще в июле этого года. Соглашение на разработку космического уборщика собирались подписывать еще летом, однако пандемия COVID-19 разрушила все планы. Поэтому подписание контракта сместили и перенесли на ноябрь.

Главная задача аппарата Clearspace-1 после вывода его на орбиту Земли — изъятие спутников, которые вышли из строя, а также обломков мусора больших размеров, чтобы те не были угрозой для другой действующих объектов.

Как объяснили разработчики, работать он будет следующим образом: специальные датчики будут направлять аппарат в местопребывание объектов, которые нужно убрать из пространства, после сблизиться с ним и зафиксирует космический мусор с помощью своих четырех манипуляторов.

Уже известна первая цель Clearspace-1. Ею станет адаптер для полезной нагрузки Vespa. Он является остатком от ракеты Vega, запущенная в 2013 году и в настоящее время находится на орбите на высоте около 660-800 км.

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