На МКС российских космонавтов отключили от системы подачи кислорода

В российском секторе Международной космической станции произошла поломка, в результате которой космонавтам отключили систему подачи кислорода "Электрон-ВМ". Об этом сообщил Роскосмос.

Там уверяют, что их экипаж в безопасности, так как задачу по подаче воздуха перебросили на дублирующую систему, которая находится на американском сегменте. В Роскосмосе говорят, что в системе "Электрон-ВМ" произошел сбой, поэтому экипаж самостоятельно разобрал ее и пытается устранить поломку. Отметим, что это отнюдь не первое “приключение” россиян на МКС. 15 октября космонавты заделывали дыру на МКС скотчем, а днем позже у них перестала работать кислородная система. А в этот понедельник перестал работать туалет. В Роскосмосе же говорят, что и космонавты, и МКС в безопасности.

Напомним, чайный пакетик помог ликвидировать утечку воздуха на Международной космической станции. Об этом рассказали в трансляции NASA.





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