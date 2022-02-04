Какое космическое фото NASA сделало в ваш день рождения

На официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA имеется раздел, который оформлен в виде календаря с космическими фотографиями, сделанными ведомством.

NASA. Фото из открытых источников

Раздел был назван Astronomy Picture of the Day Calendar. В нём каждый человек может увидеть фотографию из космоса, которая была сделана ведомством NASA в тот или иной день. Опубликованные снимки содержат подписи с кратким объяснением того, что на них запечатлено.

Любой человек, родившийся начиная с 1995 года может найти фотографию из космоса, которая была сделана в его день рождения. Например, родившийся 23 апреля 1999 года может узнать, что в день его рождения NASA сделала фото естественного спутника Ио вместе с его тенью, отраженной на Юпитере. Данная фотография была получена с помощью оборудования обсерватории Hubble. В описании к фото можно узнать подробнее о фотографии.





Фото: apod.nasa.gov

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход американского ведомства NASA сделал фотографии на поверхности Красной планеты. Ровер отправил на Землю данные, из которых специалисты создали единое изображение. На снимке робот запечатлен на фоне ущелья.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специально к празднованию Китийского Нового Года специалисты из NASA опубликовали фотографию спутника планеты Сатурн. У его поверхности есть особенность, которая напоминает тигриные полосы, если смотреть с высоты. Эти разломы были запечатлены аппаратом под названием "Кассини".

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