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Какие земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

Эти микроорганизмы выжили даже под воздействием сильного УФ-излучения

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Группа ученых из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Германского центра авиации и космонавтики в ходе эксперимента выяснила, что споры черной плесени некоторые время могут существовать на поверхности Марса.

Какие земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

какой земной организм может выжить на Марсе (фото из открытых источников)

Исследователи в 2019 году запустили в стратосферу Земли (слой, расположенный на высоте от 11 до 50 км, — прим. авт.) несколько грибковых и бактериальных организмов. Эта часть оболочки нашей планеты находится над озоновым слоем и соответствует условиям, напоминающим Марс. Стратосфера является отличным местом для проверки подобных образцов и позволяет понять, смогут ли они выжить на Красной планете.

Ученые рассказали, что поместили плесень и другие микроорганизмы в специальный алюминиевый контейнер. Его запустили в стратосферу с "марсианскими" условиями, где они подверглись очень сильному УФ-излучению. Но спорам черной плесени удалось устоять, правда, на короткое время. Однако, исследователи заявили, что споры можно "оживить" вернув на поверхность Земли.  

Один из авторов исследования Катарина Сиемс заявила, что подобные эксперименты помогают изучать космическое пространство.

Напомним, космическое агентство NASA удалось создать виртуальную фотокабину с видом на Марс, на фоне которой любой желающий может сделать кадр.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Красную планету хотят отправить "роботов-собак", которые оснащены искусственным интеллектом и специальным оборудованием, позволяющим им перемещаться по поверхности планеты и ее пещерам. Вес такого необычного робота будет в 12 раз меньше современных марсоходов.


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Источник: https://www.engadget.com/nasa-studyorganisms-earth-survive-on-mars-050034231.html
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