На Марс будут запущены "роботы-собаки"

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Мокрик Анастасия
На Марс планируют
запустить "роботов-собак", которые оснащены искусственным интеллектом и набором
сенсорного оборудования, дающее им возможность перемещаться по поверхности
планеты, а также её пещерам. Об этом информирует сайт Space.com.
Ученые создали "роботов-собак" для исследования Марса - фото Space.com
По словам ученых из AGU, в роботов встроены датчики, благодаря которым они смогут избегать препятствия
на своем пути и строить виртуальные карты. В основном, традиционные марсоходы ограничиваются
только плоскими поверхностями. Однако многие места на красной планете,
по мнению ученых, очень интересны, но недоступны для марсоходов. С этой задачей
отлично справятся "марсианские собаки". Даже в случае, если они упадут на
неровной поверхности, они с легкостью смогут подняться.
Вес такого
необычного робота будет в 12 раз меньше современных марсоходов. Благодаря этому
"робот-собака" сможет быстрее передвигаться. Его скорость составит почти 5 км/ч. Над созданием этого робота трудились
более 60 ученых и инженеров в команде Collaborative SubTerintage
Autonomous Resilient Robots (CoSTAR).
Члены команды тестируют "марсианских псов" на разных полосах препятствий, загоняя их в запутанные коридоры, туннели, а также на локации, имитирующие пейзажи Марса. К примеру, в лавовые трубы в Северной Калифорнии. Ученые уверены, что благодаря этим роботам они смогут взглянуть на тайные стороны красной планеты.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что роботы Boston Dynamics встречали новый год сногсшибательным танцем, а также о том, что японская компания разрабатывает инновационную систему распознавания лиц.
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