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На Марс будут запущены "роботы-собаки"

Ученые уверяют, что эти роботы намного лучше стандартных марсоходов

сегодня, 11:33
Автор:

Мокрик Анастасия

На Марс планируют запустить "роботов-собак", которые оснащены искусственным интеллектом и набором сенсорного оборудования, дающее им  возможность перемещаться по поверхности планеты, а также её пещерам. Об этом информирует сайт Space.com.

На Марс будут запущены "роботы-собаки"

Ученые создали "роботов-собак" для исследования Марса - фото Space.com

По словам ученых из AGU, в роботов встроены датчики, благодаря которым они смогут избегать препятствия на своем пути и строить виртуальные карты. В основном, традиционные марсоходы ограничиваются только плоскими поверхностями. Однако многие места на красной планете, по мнению ученых, очень интересны, но недоступны для марсоходов. С этой задачей отлично справятся "марсианские собаки". Даже в случае, если они упадут на неровной поверхности, они с легкостью смогут подняться.

Вес такого необычного робота будет в 12 раз меньше современных марсоходов. Благодаря этому "робот-собака" сможет быстрее передвигаться. Его скорость составит почти  5 км/ч. Над созданием этого робота трудились более 60 ученых и инженеров в команде Collaborative SubTerintage Autonomous Resilient Robots (CoSTAR).

Члены команды тестируют "марсианских псов" на разных полосах препятствий, загоняя их в запутанные коридоры, туннели, а также на локации, имитирующие пейзажи Марса. К примеру, в лавовые трубы в Северной Калифорнии. Ученые уверены, что благодаря этим роботам они смогут взглянуть на тайные стороны красной планеты. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что роботы Boston Dynamics встречали новый год сногсшибательным танцем, а также о том, что японская компания разрабатывает инновационную систему распознавания лиц.



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Источник: https://www.space.com/ai-mars-robot-dogs-agu
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