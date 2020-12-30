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Роботы Boston Dynamics встречают новый год сногсшибательным танцем (ВИДЕО)

Роботы Boston Dynamics продемонстрировали еще один интересный навык

сегодня, 10:58
Автор:

Павел Зинченко

Роботы Atlas и Spot от Boston Dynamics могут многое: спринт, гимнастические упражнения, паркур, сальто назад, открывать двери, чтобы впустить своих друзей, мыть посуду и устраиваться на настоящую работу. Но последнее видео компании добавляет еще один впечатляющий трюк в репертуар роботов: зажигательные танцевальные движения.

Роботы Boston Dynamics встречают новый год сногсшибательным танцем (ВИДЕО)

Роботы Boston Dynamics станцевали. Фото: soyacincau.com

В видеоролике представлена ​​вся линейка роботов Boston Dynamics — гуманоидный Atlas, Spot в виде собаки и Handle, жонглирующий коробкой — все вместе они образуют скоординированный танец под песню The Contours "Do You Love Me".

Это не первый раз, когда Boston Dynamics демонстрирует танцевальные навыки своих роботов: в 2018 году компания показала видео своего робота Spot, выполняющего "Бегущего человека" в "Uptown Funk". Но новое видео выводит навыки этих роботов на новый уровень. Они показывают чудеса на танцполе: плавно бегут, прыгают, шаркают и вертятся в разных движениях.

Ситуация становится еще более невероятной по мере того, как все больше роботов появляются, выступая в такой скоординированной танцевальной программе, которая может посрамить танцевальные навыки многих людей. По сравнению с резкими движениями итерации Atlas 2016 года новая модель выглядит почти как создание компьютерной графики.


Как сообщало издание "Комментарии", японские роботы-волки будут отпугивать медведей. В одном из городов Японии было установлено несколько ужасающих роботов-волков, которые могут двигаться и издавать леденящий кровь вой в попытке предотвратить нападения медведей. По данным издания The Guardian, в городе Такикава появились два робота "Волк-монстр" после того, как в сентябре в окрестностях заметили медведей.


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Источник: https://www.theverge.com/tldr/2020/12/29/22205055/boston-dynamics-robots-spot-atlas-handle-dancing-video
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