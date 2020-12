Роботы Boston Dynamics встречают новый год сногсшибательным танцем (ВИДЕО)

Роботы Atlas и Spot от Boston Dynamics могут многое: спринт, гимнастические упражнения, паркур, сальто назад, открывать двери, чтобы впустить своих друзей, мыть посуду и устраиваться на настоящую работу. Но последнее видео компании добавляет еще один впечатляющий трюк в репертуар роботов: зажигательные танцевальные движения.

Роботы Boston Dynamics станцевали. Фото: soyacincau.com

В видеоролике представлена ​​вся линейка роботов Boston Dynamics — гуманоидный Atlas, Spot в виде собаки и Handle, жонглирующий коробкой — все вместе они образуют скоординированный танец под песню The Contours "Do You Love Me".

Это не первый раз, когда Boston Dynamics демонстрирует танцевальные навыки своих роботов: в 2018 году компания показала видео своего робота Spot, выполняющего "Бегущего человека" в "Uptown Funk". Но новое видео выводит навыки этих роботов на новый уровень. Они показывают чудеса на танцполе: плавно бегут, прыгают, шаркают и вертятся в разных движениях.

Ситуация становится еще более невероятной по мере того, как все больше роботов появляются, выступая в такой скоординированной танцевальной программе, которая может посрамить танцевальные навыки многих людей. По сравнению с резкими движениями итерации Atlas 2016 года новая модель выглядит почти как создание компьютерной графики.





