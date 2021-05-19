Японцы хотят построить базу на Луне при помощи машин

Японское агентство с освоения аэрокосмического пространства JAXA совместно с крупной строительной корпорацией Kajima испытали технологию, с помощью которой хотят построить базу на Луне. По их словам, им удалось управлять паровым катком на расстоянии 1000 километров.

Луна - фото: из открытых источников

Во время эксперимента, который они провели в марте этого года, техника находилась на японском острове Танегасима, а операторы управляющие ею - в здании агентства близ Токио. Также были проведены испытания автономной работы, в ходе которого каток следовал по заранее заданному маршруту.

Отмечается, что агентство в кооперации со строительной компанией работают над этой системой с 2016 года. В будущем планируется увеличить расстояние между оператором и техникой, которые теперь будут находиться в разных странах. Их конечная цель — постройка базы на единственном спутнике Земли.

Сама операция по постройке базы должна пройти в несколько этапов. Первый — подготовка места для строительства. Второй — создание необходимого углубления для здания. Третий — возведение базы. Четвертый — покрытие модуля слоем реголита, который должен защищать его от радиации и не выпускать воздух наружу. Точная дата проведения операции пока неизвестна, однако агентство JAXA ранее заявляло о том, что планирует доставить первых астронавтов на Луну уже к 2030 году.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в NASA показали, как выглядит звездное небо с Марса, а также о том, что ученые из NASA "перенесли" людей из своих домов прямиком на Марс.

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