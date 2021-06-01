Как выглядит первая южнокорейская космическая ракета (ФОТО)

В Южной Корее разработали собственную космическую ракету. Об этом сообщает издание Yonhap.

Южная Корея построила собственную космическую ракету. Фото из открытых источников

Разработка ракеты-носителя собственного производства началась в Южной Корее еще в 2010 году. На данный момент продолжаются её заключительные испытания перед запуском.

Запуск ракеты Nuri запланирован на осень 2021 года. На её разработку было выделено более полутора миллиардов долларов.

Образец для испытаний был установлен на стартовой площадке космодрома Наро, который расположен на южнокорейском острове Венародо. Все испытания новой ракеты-носителя должны завершиться в течении этого месяца. Они будут включать в себя проверку зарядки топливных баков, а также отделение от площадки для запуска.

Известно, что в будущем Nuri сможет транспортировать спутник весом в полторы тонны.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель компании SpaceX опубликовал фотографии нового космического корабля Starship SN16. Новую ракету планируют испытать уже в ближайшее время. На снимках также продемонстрирована ракета-носитель, которая должна будет доставить новый корабль в космос.

Также издание информировало о том, что компания Илона Маска SpaceX строит посреди океана новые космодромы. Они будут располагаться вблизи побережья штата Техас. Илон Маск опубликовал изображения, на которых показано, как будут выглядеть новые плавучие космодромы. С этих платформ будут осуществляться запуски ракет SpaceX, например Falcon 9, которые могут доставлять в космос космические корабли, спутники и научно-исследовательские космические аппараты.

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