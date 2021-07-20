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Главная Новости IT космос Как это было: Безос показал видео изнутри своего космического корабля
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Как это было: Безос показал видео изнутри своего космического корабля

Сегодня самый богатый бизнесмен в мире побывал в космосе

сегодня, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня самый богатый человек в мире осуществил свою давнюю мечту — полетел в космос на корабле своей компании Blue Oragin, которая спроектировала и подготовила судно к полету. Вместе Джеффом Безосом побывали в космосе трое других туристов. Миллиардер уже опубликовал видео в сети с середины капсулы New Shepard и сообщил о новых полетах.

Как это было: Безос показал видео изнутри своего космического корабля

Джефф Безос (фото из открытых источников)

О деталях и анонсах новых полетов он сообщил во время своей пресс-конференции.

На видео можно увидеть как вели себя туристы во время своего полета. Ведь капсула New Shepard, достигла космоса, пересекая линию Кармана. Космический корабль, где на борту было четыре человека, поднялся на высоту 107 километров над Землей.

На кадрах видно, что все члены экипажа, достигнув невесомости, были невероятно счастливы и рады. В таком состоянии они находились несколько минут, а потом им снова пришлось пристегнуть ремни безопасности, ведь корабль начал снижаться для посадки на Земле.

Кроме этого, на своей пресс-конференции Джефф Безос сообщил, что его компания Blue Origin в этом году планирует два полета в космос на капсуле New Shepard.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что сегодня самый богатый человек мира отправится в космос: онлайн-трансляция.

Основатель компании Amazon Джефф Безос сегодня, 20 июля, совершит свой первый космический полет. Он отправится туда на космическом корабле американской частной аэрокосмической компании Blue Origin. Экипаж борта будет состоять из самого миллиардера, его брата, восемнадцатилетнего выпускника из Нидерландов Оливера Дэмиена и 82-летней американки Уолли Фанк.

 


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Источник: https://www.instagram.com/tv/CRje0TBHGPS/?utm_source=ig_web_copy_link
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