К Земле приближаются два астероида: что известно

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса сообщает о том, что к Земле направляются несколько астероидов.

Астероид - фото: из открытых источников

По сведениям ведомства, диаметр одного из астероидов приблизительно составляет от 53 до 120 метров, а высота около 137 метров, что немногим меньше чем пирамида Хеопса.

Данное небесное тело максимально приблизится к нашей планете сегодня ночью, в 2:36 по киевскому времени. В это время расстояние между Землей и астероидом составит приблизительно 3 миллиона километров. Для сведения, это больше, чем расстояние от Земли до Луны в 8 раз. Его скорость составит более 28 тысяч километров в час.

Второй астероид имеет диаметр между 51 и 110 метрами. Он приблизится к Земле на час позже, в 3:18. В момент максимального сближения небесного тела с Землей, расстояние между им и нашей планетой будет составлять приблизительно 6 миллионов километров. Его скорость составляет более 29 тысяч километров в час.

В NASA заверяют, что данные астероиды не несут никакой опасности для Земли, так как расстояние до нашей планеты слишком велико, а также они имеют относительно небольшие размеры.

Для справки: 14 мая на расстоянии 5.8 миллионов километров от Земли пролетел астероид длинной 118 метров. Его скорость составляла 80 тысяч километров в час.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA планирует новый полет своего вертолета на Марсе: стала известна цель. А также информировало о том, что ученые из NASA "перенесли" людей из своих домов прямиком на Марс (ВИДЕО).

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