К 2025 году Украина планирует вывести восемь спутников на орбиту

В нашей стране стартует Государственная целевая научно-техническая космическая программа на 2021-2025 годы. Она ставит определенные цели – выведение на орбиту 8 украинских спутников. Об этом рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, давая комментарий по этому поводу представителям Укринформа.

Украина выведет на орбиту 8 спутников (фото из открытых источников)

"В программе есть три магистральных направления – создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрение новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите – один аппарат средней пространственной разрозненности, шесть аппаратов – высокой ( 1 метр ) и один – сверхвысокой (0,5 метра)", – отметил Владимир Тафтай.

По словам руководителя ГКАУ, ставится задача разработки ракетно-космических комплексов тяжелого класса (Зенит-7Н), ракеты-носителя среднего ("Циклон-4М") и легкого ("Циклон 1") классов, разработка комплекса сверхлегкого класса.

Важно, что при реализации национальных космических задач есть планы по серийному изготовлению составляющих ракет-носителей "Антарес" и "Вега", разработке космических систем мониторинга околоземного космического пространства, аппарата для исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля, новейших разработок для того, чтобы участие в международных проектах совместно с NASA и представителями Европейского космического агентства. Украинские специалисты планируют также развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на антарктической станции "Академик Вернадский".

Глава национального космического агентства сообщил, что в их планах – создание Лунного модуля, проектирование и разработка средств, систем и приборов для перспективной Лунной миссии в рамках международного проекта "Артемида".

По словам главы ГКАУ, он рассказал не обо всем перечне задач, предусмотренных государственной космической программой. Однако этой информации хватит, чтобы была очерчена украинская стратегия, направленная на то, чтобы защищать страну из космоса, производить известные всему миру мощные ракеты и космическое оборудование и делать инвестиции в R&D.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что SpaceX перенесла запуск украинского спутника.

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