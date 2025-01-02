Гигантское космическое кольцо упало на деревню в Кении

Жители села Мукуку в округе Макуэни в Кении стали свидетелями необычного события: с неба упал космический металлический объект, похожий на кольцо. Его вес составил более полутонны, а диаметр — около 2,5 метра.

Космический мусор в Кении. Фото из открытых источников

Падение космического объекта сопровождалось громким шумом, слышимым даже на расстоянии 50 км. Жители собрались вокруг необычного металлического кольца, которое имело признаки горения и изогнутый вид, обсуждая его происхождение и возможные угрозы.

На произошедший 30 декабря 2024 года инцидент отреагировало Кенийское космическое агентство. По их данным, это элемент ракеты-носителя. Металлическое кольцо должно было сгореть в атмосфере или упасть в отдаленную местность, например, в океан. Впрочем, на этот раз обломок достиг обитаемой территории.

"Агентство хочет уточнить, что объект, металлическое кольцо диаметром около 2,5 метров и весом около 500 кг, является фрагментом космического объекта. По предварительным оценкам, упавший предмет является кольцом отрыва от ракеты-носителя. Это единичный случай, который Агентство будет расследовать и рассматривать, используя установленные рамки Международного космического права", — говорится в заявлении космического агентства.

Полиция и космическое агентство заверили, что обломок не представляет опасности для населения. Кроме того, в результате инцидента никто не пострадал.

Космический мусор в Кении

Несмотря на заверения о безопасности, случаи падения космического мусора в населенные районы не единичны. Например, в 2022 году обломки капсулы SpaceX Dragon упали на ферму в Австралии, а в 2024 году обломки космических объектов разрушили дома во Флориде в США и в Неаполе в Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в США приземлилась космическая капсула.

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