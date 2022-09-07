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Феноменальные фотографии космоса. James Webb раскрывает новые подробности формирования звезд

Появились новые фото с телескопа Джеймса Уэбба

сегодня, 17:46
Автор:

Slava Kot
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Космический телескоп Джеймса Уэбба, часто и не совсем правильно называют преемником космического телескопа Хаббл, показывает очередные феноменальные фотографии космического пространства. Последнее изображение туманности Тарантул является отличным примером этого.

Феноменальные фотографии космоса. James Webb раскрывает новые подробности формирования звезд

Джеймс Уэбб сфотографировал туманность Тарантула. Источник: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Джеймс Уэбб сфотографировал туманность Тарантула, которая также называется 30 Doradus. Туманность кроме звезд состоит из многочисленных пылевых газовых нитей, которые на старых фото скрывали много очень молодых звезд, которые показал нам космический телескоп Джеймса Уэбба.

Туманность Тарантула находится внутри Большого Магелланового Облака, галактики-спутника, вращающегося вокруг нашей галактики. Сейчас расстояние между туманностью и Землей составляет около 161 тысячи световых лет и в ближайшее время оно не изменится.

Здесь следует отметить, что, по мнению ученых, 30 Doradus является самой большой и яркой областью для создания новых звезд не только в нашей непосредственной близости. Может оказаться, что она также является рекордсменом по масштабу местного скопления галактик, состоящего из 54 соседних галактик. Именно здесь находятся одни из самых массивных и горячих звезд, известных нам.

Одной из уникальных характеристик туманности Тарантула есть ее химический состав. Ученые подозревают, что это были регионы, где звезды образовались в начале Вселенной.

До сих пор ни у одного космического телескопа не было приборов, чтобы так глубоко всматриваться в концентрацию пыли в областях звездообразования. Именно в таких плотных коконах пыли и газа образуются новые протозвезды, постепенно эволюционирующие в настоящие массивные звезды. Однако в инфракрасном диапазоне – диапазоне, в котором Джеймс Уэбб наблюдает Вселенную – пыль исчезает, и мы впервые можем видеть молодые протозвезды, которые раньше полностью были скрыты за плотной пылью и газом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых изображениях Юпитера с телескопа Джеймса Уэбба.



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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/a-cosmic-tarantula-caught-by-nasa-s-webb
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