Это произошло впервые в космическом туризме: астронавты Polaris Dawn вошли в историю

Коммерческая миссия Polaris Dawn, осуществленная SpaceX Илона Маска вошла в историю. Двое из четырех участников инициативы (Джаред Айзекман и Сара Джиллис) совершили первый частный выход в открытый космос. То, что ранее было зарезервировано только для астронавтов национальных и международных агентств, таких как NASA и ESA, стало доступно космическим туристам.



Космические туристы впервые вышли в открытый космос. Фото из открытых источников

Два члена экипажа космического корабля Crew Dragon, запущенного SpaceX, сделали исторический коммерческий выход в открытый космос в рамках миссии Polaris Dawn. Впервые в космос вышли непрофессиональные астронавты – миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.

Выход длился около двух часов в высоте более 700 км над Землей. Для выполнения задания корабль Crew Dragon был разгерметизирован, а экипаж использовал скафандры, разработанные SpaceX. Другие члены экипажа космической миссии были пилот Скотт Потит и медик Анна Менон.



Программа Polaris была официально анонсирована в 2022 году генеральным директором Shift4 Payments Джаредом Айзеком. За несколько месяцев до этого он отметил успех первой 100-процентной частной миссии Inspiration4, которую он финансировал. Polaris является, в некотором роде, продолжением этой инициативы, а Polaris Dawn — первым из трех запланированных пилотируемых полетов.

Помимо выхода в открытый космос, экипаж проведет 36 научных исследований и экспериментов от 31 учреждения-партнера, направленных на улучшение здоровья людей на Земле и во время продолжительных космических полетов, а также проверит лазерную связь Starlink в космосе.

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