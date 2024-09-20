Земля будет иметь два спутника в 2024 году: как это возможно

Команда ученых установила, что Земля в сентябре 2024 года получит новый спутник. Это будет не обычная луна, а миниатюрный астероид. Ученые прогнозируют, что астероид 2024 PT5, диаметром всего 10 метров, попадет в гравитационную ловушку Земли и станет нашим мини-луной на целых 56 дней.



У Земли будут два спутника. Фото из открытых источников

Астероид 2024 PT5 приближается к Земле со скоростью около 3450 км/ч. Вместо того чтобы пробить атмосферу планеты или пролететь мимо, он попадет под влияние гравитации Земли и станет временным спутником планеты.

Таким образом, с 29 сентября по 25 ноября 2024 года Земля будет иметь два спутника: постоянную Луну и временный мини-луну 2024 PT5.

Расстояние между астероидом и Землей составит около 4,5 миллиона километров, что в космических масштабах считается относительно близким. Однако, из-за небольшого размера и тусклости объекта, его будет сложно увидеть даже с помощью любительских телескопов.

Астероид 2024 PT5 после двух месяцев орбиты вокруг Земли продолжит свой путь в Солнечной системе, но по прогнозам ученых, он вернется в январе 2025 года и снова в 2055 году.

Это явление не ново для нашей планеты. Подобные события уже происходили раньше. Например, астероид 2022 NX1 становился нашим временным спутником в 1981 и 2022 годах и снова вернется в 2051 году.

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