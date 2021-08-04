Черная дыра разорвала звезду в центре галактики: фотофакт

В космосе зафиксировали начало разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в центре галактики. Телескоп eROSITA увидел событие на расстоянии в два с половиной миллиарда световых лет от Солнца. Отмечается, что вещество разрушенной звезды образовала диск и медленно поглощается черной дырой, пишет independent.

Черная дыра (фото из открытых источников)

Как говорят ученые, именно излучение от этого диска проявило себя как ранее неизвестное яркое и мягкое. Аппарат, зафиксировал событие, запустили в космос в июле 2019 года. В октябре того же года он достиг рабочей точки на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли. Обсерватория уже трижды просканировала все небо. Она содержит два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН.

Цель аппарата — составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне.

Напомним, как стало известно, новое изображение было получено благодаря телескопу под названием MeerKAT. На снимке видно, как мощные радиоизлучения пронизывают космос. Излучение исходит из огромной вращающейся черной дыры, которая находится в центре эллиптической галактики, известной как IC 4296. Энергия, выделяемая веществом, попадающим в черную дыру, генерирует две радиоструи высокоэнергетического газа на противоположных сторонах галактики, создавая то, что известно как двухлепестковая радиогалактика. Недавние наблюдения IC 4296 показали, что радиоструи становятся нестабильными, поскольку они путешествуют за пределы галактики, что позволяет некоторым заряженным электронам уйти в межгалактическое пространство. Эти блуждающие электроны образуют несколько слабых радионитей, которые появляются под галактикой на новом изображении.

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