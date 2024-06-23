Часть ракеты упала на китайскую деревню (ВИДЕО)



















Одна из частей совместно запущенного Китаем и Францией космического корабля вернулась на Землю и упала вблизи жилого квартала. На видео заметно, как падение части ракеты напугало местных, которые начали бежать, чтобы спасти свою жизнь.



В Китае упала часть ракеты. Фото из открытых источников

22 июня в три ночи ракета Long March 2-C стартовала с китайского космодрома и несла на своем борту спутник Space Variable Objects Monitor (SVOM). Когда ракета поднялась, она сбросила один из ускорителей, упавших на Землю вблизи китайской деревни.

Инцидент, видео которого сейчас распространяется в социальных сетях, вызвал панику среди бежавших в укрытие жителей.

Китайские власти заявили, что из-за падения ракеты никто не пострадал. Однако ускорители могут загрязнить окружающую среду, ведь содержат смесь тетраоксида азота и диметилгидразина, которые считаются токсичными для человека.

Несмотря на падение части ракеты, Национальное космическое управление Китая заявило об успехе запуска спутника на орбиту. Новый спутник поможет ученым исследовать небесные явления, в частности, вспышки гамма-излучения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что над Португалией зафиксировали яркую вспышку голубого цвета, которая покинула благодаря метеориту в ночном небе. Его на камеры сняли местные жители из разных уголков страны.

Также "Комментарии" писали об открытии на Марсе, которое удивило ученых. Ученые обнаружили миллионы литров воды на красной планете в неожиданном месте. Оказалось, что на Марсе в короткий период образуется большая площадь тонкого слоя инея, быстро испаряющегося под действием Солнца.