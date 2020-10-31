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Базовый лагерь NASA на Луне: как это будет выглядеть

Основание базового лагеря NASA на Луне стартует в 2024 году, когда высадятся первые два астронавта

сегодня, 22:07
Автор:

Павел Зинченко

Недавно в блоге NASA была опубликована подробная статья с планами освоения Луны человеком до конца текущего десятилетия. Многое из этого уже опубликовано в прессе, но сегодня материал представлен в целостном виде и заслуживает особого внимания, сообщает издание 4you Dialy.

Базовый лагерь NASA на Луне: как это будет выглядеть

Как будет выглядеть лагерь NASA на Луне

В 2024 году в ходе реализации миссии NASA Artemis в районе Южного полюса Луны высадятся два астронавта: мужчина и женщина. Таким образом, в текущем столетии начнется новый этап освоения Луны, который к концу десятилетия должен превратиться в стабильный процесс геологоразведочных работ на естественном спутнике Земли.

После первой посадки в 2024 году новые экспедиции на Луну будут отправляться примерно раз в год. Для этого потребуется разбить базовый лагерь на месте приземления. Планируется, что лагерь будет состоять из стационарного укрытия, передвижного дома на колесах и лунного вездехода с открытым верхом. Ранние миссии будут краткосрочными — на неделю или две, но по мере расширения лагеря миссии по пребыванию на Луне будут продлены до двух месяцев для двух человек или до месяца для четырех.

Новое место посадки — Южный полюс Луны — дает ряд преимуществ для длительного пребывания человека на ее поверхности. Первый — это вероятное присутствие льда и воды. Во-вторых, долгое время нахождения Солнца над горизонтом, которое дает свет и возможность производить электричество от солнечных батарей.

В настоящее время NASA изучает ряд коммерческих предложений в виде полноразмерных прототипов будущих лунных структур — среды обитания человека и работ на Луне. Новый лунный костюм также готов к испытаниям и недавно начал испытания в бассейне. Скафандры следующего поколения обеспечат повышенную мобильность, улучшенную связь и более надежное жизнеобеспечение, чем его предшественники. Это позволит экипажу проводить более сложные эксперименты и собирать больше уникальных геологических образцов.

Как сообщало издание "Комментарии", зонд NASA перестал терять собранную астероидную почву.


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