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Главная Новости IT космос Отставить панику: зонд NASA перестал терять собранную астероидную почву
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Отставить панику: зонд NASA перестал терять собранную астероидную почву

Астероид Бенну представляет большую важность для изучения истории формирования Вселенной

сегодня, 14:23
Автор:

Павел Зинченко
Специалисты смогли устранить неполадки на зонде NASA OSIRIS-Rex, который подобрал образцы астероида Бенну. Проблема заключалась в том, что собранные образцы выпадали из контейнера. Об этом сообщает официальный сайт NASA
"Официально: капсулу для возвращения образцов закрыли. Образцы Bennu запечатанные внутри и готовы к обратному путешествию на Землю", — говорится в сообщении космического агентства. 
Напомним, что возвращение зонда на Землю и его приземление в пустыне американского штата Юта ожидаются 24 сентября 2023.
Ранее сообщалось, что космический зонд OSIRIS-Rex успешно выполнил операцию забора породы с астероида Bennu, который находится за сотни миллионов километров от Земли. Космический аппарат собрал так много образцов породы с астероида Бенну, что они не поместились в его контейнер и начали вываливаться.
Астероид Бенну имеет большое значение для ученых в контексте изучения истории формирования Вселенной. Считается, что в течение миллиардов лет данный астероид не испытывал внешних воздействий.

Отставить панику: зонд NASA перестал терять собранную астероидную почву

ФОТО: NASA


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