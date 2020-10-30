Отставить панику: зонд NASA перестал терять собранную астероидную почву

Специалисты смогли устранить неполадки на зонде NASA OSIRIS-Rex, который подобрал образцы астероида Бенну. Проблема заключалась в том, что собранные образцы выпадали из контейнера. Об этом сообщает официальный сайт NASA

"Официально: капсулу для возвращения образцов закрыли. Образцы Bennu запечатанные внутри и готовы к обратному путешествию на Землю", — говорится в сообщении космического агентства.

Напомним, что возвращение зонда на Землю и его приземление в пустыне американского штата Юта ожидаются 24 сентября 2023.

Ранее сообщалось, что космический зонд OSIRIS-Rex успешно выполнил операцию забора породы с астероида Bennu, который находится за сотни миллионов километров от Земли. Космический аппарат собрал так много образцов породы с астероида Бенну, что они не поместились в его контейнер и начали вываливаться.

Астероид Бенну имеет большое значение для ученых в контексте изучения истории формирования Вселенной. Считается, что в течение миллиардов лет данный астероид не испытывал внешних воздействий.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования.



ФОТО: NASA

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