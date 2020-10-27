Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования

В понедельник Китай успешно отправил на орбиту группу новых спутников дистанционного зондирования. Запуск был произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Об этом сообщает информационное издание Xinhua.

Китай запустил новые спутники

Спутники семейства Yaogan-30 были запущены с помощью ракеты-носителя Long March-2C в 23:19 по пекинскому времени. Спутники вышли на запланированные орбиты и будут использоваться для изучения электромагнитной обстановки и соответствующих технологических испытаний.

Кроме того, на борту ракеты находился спутник Tianqi-6, принадлежащий спутниковому созвездию "Тяньци". Tianqi-6 будет использоваться для передачи данных. Данное созвездие спутников, разработанное пекинской высокотехнологичной компанией, предназначено для передачи коротких сообщений.

Следует отметить, что это был 350-й по счету полет ракеты серии Long March.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", украинско-американская компания запустит спутник для фермеров. Он позволит контролировать выбранные районы и точно определять зоны, подверженные разрушительному воздействию человека.

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