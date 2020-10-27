Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования

Язык
BTC/USD
13402.06
ETH/USD
403.76
LTC/USD
57.56
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Павел Зинченко
В понедельник Китай успешно отправил на орбиту группу новых спутников дистанционного зондирования. Запуск был произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Об этом сообщает информационное издание Xinhua.
Китай запустил новые спутники
Спутники семейства Yaogan-30 были запущены с помощью ракеты-носителя Long March-2C в 23:19 по пекинскому времени. Спутники вышли на запланированные орбиты и будут использоваться для изучения электромагнитной обстановки и соответствующих технологических испытаний.
Кроме того, на борту ракеты находился спутник Tianqi-6, принадлежащий спутниковому созвездию "Тяньци". Tianqi-6 будет использоваться для передачи данных. Данное созвездие спутников, разработанное пекинской высокотехнологичной компанией, предназначено для передачи коротких сообщений.
Следует отметить, что это был 350-й по счету полет ракеты серии Long March.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", украинско-американская компания запустит спутник для фермеров. Он позволит контролировать выбранные районы и точно определять зоны, подверженные разрушительному воздействию человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости