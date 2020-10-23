Украинско-американская компания запустит спутник для фермеров

Украинско-американский поставщик спутниковых изображений EOS Data Analytics в 2022 году запустит два мультиспектральных формирователя изображений с South-African Dragonfly Aerospace на низкую околоземную орбиту (LEO). Об этом сообщает Space Watch Global со ссылкой на источник внутри компании.

Украинский-американская компания запустит спутник

Мультиспектральные изображения имеют решающее значение для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют контролировать выбранные районы и точно определять зоны, подверженные разрушительному воздействию человека. Эта технология способствует своевременному реагированию на малейшие изменения в землепользовании или земном покрове и помогает предотвратить нежелательные последствия как в конкретном регионе, так и во всем мире.

Интеграция данных мультиспектрального изображения в работу EOS Crop Monitoring предоставит еще больше возможностей для точного земледелия. Благодаря визуализированным данным со спутника компании фермеры смогут точно отслеживать и анализировать важнейшие показатели состояния почвы и урожайности.

Компания EOS Data Analytics имеет главный офис в США, Калифорния, а основные центры разработки находятся в Украине — Киев, Днепр, Харьков Запорожье. Компания специализируется на поиске, обработке и анализе данных удаленного зондирования Земли.

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