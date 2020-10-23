Microsoft построит облачную сеть на основе спутников SpaceX

Корпорация Microsoft сотрудничает c компанией SpaceX Илона Маска и другими частными компаниями, расширяя свою платформу облачных вычислений в космосе. Об этом сообщает Yahoo! News.

Microsoft расширяет платформу Azure

Партнерство позволит Microsoft подключить свою платформу облачных вычислений Azure к сети спутников SpaceX на низкой околоземной орбите, предоставив компании Илона Маска преимущество в ее борьбе с конкурирующей облачной платформой от Amazon Джеффа Безоса.

В этом году в облачных сервисов наблюдается всплеск спроса, поскольку все больше компаний используют их услуги для перехода на работу дома из-за пандемии COVID-19. В последние месяцы Microsoft протестировала свое облако Azure со спутниками в космосе, а в сентябре представила свое предприятие Azure Space, удовлетворяющее спрос на космические услуги с большим объемом данных.

Услуги включают в себя "прогнозирование и отслеживание стихийных бедствий, повышение прозрачности цепочек поставок, экономической деятельности и многое другое", — говорится в заявлении компании в нормативных документах США.

SpaceX, известная своими многоразовыми ракетами и капсулами для астронавтов, наращивает производство спутников для Starlink, растущей группировки из сотен спутников, передающих Интернет, которые, как надеется Маск, принесут достаточно доходов, чтобы помочь финансировать межпланетные цели SpaceX.

Ранее в этом месяце SpaceX выиграла контракт на 149 миллионов долларов на создание спутников слежения за ракетами для Пентагона. Это был ее первый государственный контракт на создание спутников.

Как сообщало издание "Комментарии", около половины сотрудников Microsoft больше не вернутся в офисы.

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