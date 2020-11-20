Астрономы обнаружили "мертвую галактику": сообщается о десятках тысяч звезд

Внутри нашего Млечного Пути была обнаружена "умершая галактика". Ее открытие может изменить наше понимание истории Млечного Пути и того, как он превратился в огромную звездную сеть, которая окружает нас сегодня.

Обнаружена мертвая галактика Геракл

Считается, что данная галактика, известное как Геракл, столкнулась с Млечным путем 10 миллиардов лет назад, когда наша галактика была еще совсем юной. Остатки Геракла составляют около трети сферического гало Млечного Пути, сообщают исследователи. Но, несмотря на огромные масштабы, астрономы не смогли увидеть эту галактику, пока не получили подробную информацию о десятках тысяч звезд.

"Увидеть эту галактику — это потрясающе. Это действительно мало в космологическом контексте — всего 100 миллионов звезд — но составляет почти половину массы всего гало Млечного Пути", - сообщил доктор Рикардо Скьявон из Института астрофизических исследований Ливерпульского университета Джон Мур.

Группа астрономов во главе с доктором Скьявоном проанализировала данные проекта эксперимента по галактической эволюции (Apogee) обсерватории Apache Point, в рамках которого собраны большие объемы информации о более чем полмиллиона звезд Млечного Пути.

"Чтобы найти "мертвую галактику", подобную этой, нам нужно было детально изучить химический состав и движение десятков тысяч звезд", — сказал доктор Скьявон.

Основываясь на своих выводах, исследователи говорят, что столкновение Геракла и Млечного Пути было важным событием в истории нашей галактики. Они считают, что это делает Млечный Путь необычным, потому что большинство подобных массивных спиральных галактик имели гораздо более спокойную раннюю жизнь.

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