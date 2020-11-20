kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18217.06

ETH/USD

505.20

LTC/USD

81.82

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Астрономы обнаружили "мертвую галактику": сообщается о десятках тысяч звезд
commentss НОВОСТИ Все новости

Астрономы обнаружили "мертвую галактику": сообщается о десятках тысяч звезд

Остатки мертвой галактики Геракл составляют около трети сферического гало Млечного Пути

сегодня, 14:09
Автор:

Павел Зинченко

Внутри нашего Млечного Пути была обнаружена "умершая галактика". Ее открытие может изменить наше понимание истории Млечного Пути и того, как он превратился в огромную звездную сеть, которая окружает нас сегодня.

Астрономы обнаружили "мертвую галактику": сообщается о десятках тысяч звезд

Обнаружена мертвая галактика Геракл

Считается, что данная галактика, известное как Геракл, столкнулась с Млечным путем 10 миллиардов лет назад, когда наша галактика была еще совсем юной. Остатки Геракла составляют около трети сферического гало Млечного Пути, сообщают исследователи. Но, несмотря на огромные масштабы, астрономы не смогли увидеть эту галактику, пока не получили подробную информацию о десятках тысяч звезд.

"Увидеть эту галактику — это потрясающе. Это действительно мало в космологическом контексте — всего 100 миллионов звезд — но составляет почти половину массы всего гало Млечного Пути", - сообщил доктор Рикардо Скьявон из Института астрофизических исследований Ливерпульского университета Джон Мур.

Группа астрономов во главе с доктором Скьявоном проанализировала данные проекта эксперимента по галактической эволюции (Apogee) обсерватории Apache Point, в рамках которого собраны большие объемы информации о более чем полмиллиона звезд Млечного Пути.

"Чтобы найти "мертвую галактику", подобную этой, нам нужно было детально изучить химический состав и движение десятков тысяч звезд", — сказал доктор Скьявон.

Основываясь на своих выводах, исследователи говорят, что столкновение Геракла и Млечного Пути было важным событием в истории нашей галактики. Они считают, что это делает Млечный Путь необычным, потому что большинство подобных массивных спиральных галактик имели гораздо более спокойную раннюю жизнь.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил в космос экспериментальный спутник 6G.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ