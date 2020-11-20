Астрономы обнаружили "мертвую галактику": сообщается о десятках тысяч звезд

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Павел Зинченко
Внутри нашего Млечного Пути была обнаружена "умершая галактика". Ее
открытие может изменить наше понимание истории Млечного Пути и того, как он
превратился в огромную звездную сеть, которая окружает нас сегодня.
Обнаружена мертвая галактика Геракл
Считается, что данная галактика, известное как Геракл,
столкнулась с Млечным путем 10 миллиардов лет назад, когда наша галактика была
еще совсем юной. Остатки Геракла составляют около трети сферического
гало Млечного Пути, сообщают исследователи. Но, несмотря на огромные масштабы,
астрономы не смогли увидеть эту галактику, пока не получили подробную
информацию о десятках тысяч звезд.
Группа астрономов во главе с доктором Скьявоном проанализировала данные
проекта эксперимента по галактической эволюции (Apogee) обсерватории Apache
Point, в рамках которого собраны большие объемы информации о более чем
полмиллиона звезд Млечного Пути.
Основываясь на своих выводах, исследователи говорят, что столкновение Геракла и Млечного Пути было важным событием в истории нашей галактики. Они считают, что это делает Млечный Путь необычным, потому что большинство подобных массивных спиральных галактик имели гораздо более спокойную раннюю жизнь.
Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил в космос экспериментальный спутник 6G.
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