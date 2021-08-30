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Главная Новости IT космос Астронавты на МКС показали, как выглядит с космоса мощный ураган "Ида" (ФОТО)
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Астронавты на МКС показали, как выглядит с космоса мощный ураган "Ида" (ФОТО)

"Иде" присвоена четвертая категория из пяти возможных

сегодня, 15:34
Автор:

Денис Подставной

Бушующий ураган под названием "Ида" запечатлели из космоса. Снимки были опубликованы французским астронавтом Томасом Песке на своей странице в социальной сети Twitter. 

Астронавты на МКС показали, как выглядит с космоса мощный ураган "Ида" (ФОТО)

Ураган "Ида". Фото:Thomas Pesquet, Twitter

Новые фотографии были сделаны с борта Международной космической станции (МКС). Томас в посте со снимками отметил, что подобные мощные ураганы все чаще происходят на нашей планете, причиняя все больше ущерба.

Астронавты на МКС показали, как выглядит с космоса мощный ураган ”Ида” (ФОТО) - фото 2

Фото: Thomas Pesquet, Twitter

Отметим, что из-за непогоды в американском штате Луизиана более миллиона домов оказались обесточенными. На данный момент уже известно об одном погибшем. 

Для справки: ураган "Ида" сформировался в Атлантическом океане и теперь обрушился на побережье Луизианы (США). Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных. Порывы ветра достигают скорости 240 километров в час. 

Астронавты на МКС показали, как выглядит с космоса мощный ураган ”Ида” (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ураган "Ида" добрался до Нового Орлеана. На юге Соединённых Штатов Америки бушующий ураган уже снес крыши, разрушил дома и лишил людей электроэнергии. В штате Новый Орлеан обесточен оказался целый город. В нём работают генераторы электричества, потому что линии электропередач порвал сильный ветер. В местной администрации сделали запасы еды и продуктов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что NASA показало из космоса, как ночь превращается в день. Снимок был сделан астронавтами с борта Международной космической станции, когда она находилась на орбите в 263 милях над юго-восточным побережьем Бразилии в точке орбитального восхода солнца. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://twitter.com/Thom_astro/status/1431895066608611328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1431895066608611328%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-technology%2F3306464-astronavt-podivivsa-v-oko-uraga
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