Астронавты на МКС показали, как выглядит с космоса мощный ураган "Ида" (ФОТО)

Бушующий ураган под названием "Ида" запечатлели из космоса. Снимки были опубликованы французским астронавтом Томасом Песке на своей странице в социальной сети Twitter.

Ураган "Ида". Фото:Thomas Pesquet, Twitter

Новые фотографии были сделаны с борта Международной космической станции (МКС). Томас в посте со снимками отметил, что подобные мощные ураганы все чаще происходят на нашей планете, причиняя все больше ущерба.





Фото: Thomas Pesquet, Twitter



Отметим, что из-за непогоды в американском штате Луизиана более миллиона домов оказались обесточенными. На данный момент уже известно об одном погибшем.

Для справки: ураган "Ида" сформировался в Атлантическом океане и теперь обрушился на побережье Луизианы (США). Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных. Порывы ветра достигают скорости 240 километров в час.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ураган "Ида" добрался до Нового Орлеана. На юге Соединённых Штатов Америки бушующий ураган уже снес крыши, разрушил дома и лишил людей электроэнергии. В штате Новый Орлеан обесточен оказался целый город. В нём работают генераторы электричества, потому что линии электропередач порвал сильный ветер. В местной администрации сделали запасы еды и продуктов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что NASA показало из космоса, как ночь превращается в день. Снимок был сделан астронавтами с борта Международной космической станции, когда она находилась на орбите в 263 милях над юго-восточным побережьем Бразилии в точке орбитального восхода солнца. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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