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Главная Новости IT космос Астронавт NASA показал, как выглядит полярное сияние из космоса (ФОТО)
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Астронавт NASA показал, как выглядит полярное сияние из космоса (ФОТО)

Помимо полярного сияния на фото можно увидеть созвездие Ориона

сегодня, 17:56
Автор:

Денис Подставной

Астронавт NASA запечатлел с космоса северное сияние. Фотография бала опубликована на странице Шейна Кимбро в социальной сети Twitter. 

Астронавт NASA показал, как выглядит полярное сияние из космоса (ФОТО)

Астронавт NASA показал на полярное сияние из космоса. Фото: REUTERS/NASA

Американский астронавт находясь на борту Международной космической станции сделал несколько снимков полярного сияния. Кимбро отметил, что на нижней части снимков можно увидеть миллион звёзд. 

Также астронавт задал задачу для своих читателей. Он предложил им найти созвездие Ориона на одном из фото. 

"Можете ли вы найти созвездие Ориона на 1-й фотографии?", — написал Кимбро в своём посте.

Комментаторы в социальной сети отметили, насколько красивыми получились фотографии данного явления. 

Астронавт NASA показал, как выглядит полярное сияние из космоса (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/astro_kimbroug

Астронавт NASA показал, как выглядит полярное сияние из космоса (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA рассказали о приближении сильнейшего метеорного дождя в этом году. Данное явление происходит каждый год, когда наша планета проходит по пути кометы Свифта-Туттля. В этот момент на небе можно будет наблюдать фрагменты небесного тела в виде полос света. Также они рассказали, в какой из дней августа он будет виден лучше всего. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA смогли запечатлеть удивительные кольца вокруг чёрной дыры. Они рассказали, что данное небесное тело находится на расстоянии более семи тысяч световых лет он Земли. Чёрная дыра вытягивает материалы из соседней звезды в диск, который образовывается вокруг неё. Фотография была составлена из данных нескольких телескопов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://twitter.com/astro_kimbrough?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1424843328433135621%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmeta.ua%2Fuk%2Fnews%2Fscience%2F20510-divovizhne-yavische-astronavt-nasa-zrobiv-znmki-polyarnogo-sya
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