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Астронавт на МКС запечатлел полярное сияние с редким оттенком (ФОТО)

Сияние с голубым оттенком может возникать только при определённых условиях

18 сентября 2021, 23:55
Автор:

Денис Подставной

Астронавт сделал фотографии завораживающего атмосферного явления. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

Астронавт на МКС запечатлел полярное сияние с редким оттенком (ФОТО)

Южное сияние. Фото: ESA

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке с борта Международной космической станции (МКС) запечатлел Южное сияние Земли. 

Полярные сияния могут обладать синим, красным и зелёным оттенками, но также он может быть и голубым, который возникает только при определённых условиях. 

Как рассказал астронавт, благодаря яркой луне, что освещала облака, сияние стало практически голубым. Песке также отметил, что за всё свое пребывание на борту станции он повидал данное явление уже несколько раз. Однако, это сияние было особенным, благодаря свечению нашего естественного спутника. 

Астронавт на МКС запечатлел полярное сияние с редким оттенком (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA.

Для справки: полярное сияние является свечением верхних слоев атмосферы планет, которые обладают магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали, как выглядит умирающая звезда. Снимки были получены благодаря мощному космическому телескопу. Отмечается, что данный объект находится на расстоянии десятков тысяч световых лет от нас. Звезда имеет окружающую её туманность шириной несколько световых лет. Специалисты рассказали, что на снимках изображены последние акты её жизни. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы показали звёздное скопление полное молодых звёзд возрастом от одного до двух миллионов лет. Оно находится примерно в двадцати тысячах световых лет от нас. Посредством обработки ультразвуком специалисты интерпритировали информацию со снимка по-новому. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-9993241/Astronaut-takes-stunning-pictures-Southern-Lights-International-Space-Station.html
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