Астрофизик заявил, что к Земле приближается инопланетный космический корабль

1 июля 2025 года система телескопов ATLAS обнаружила новый объект 3I/ATLAS, двигающийся через нашу Солнечную систему со скоростью более 225 000 км/ч. По официальной классификации NASA, это лишь третий известный межзвездный объект, когда-либо фиксировавшийся в пределах нашей звездной окраины. Однако гарвардский астрофизик предполагает, что межзвездная комета может быть космическим кораблем или зондом.

Космический зонд. Фото иллюстративное

Известный астрофизик Ави Лоэб из Гарвардского университета совместно с Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом с Инициативы межзвездных исследований в Лондоне, опубликовали научную статью, в которой заявили, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть разумным технологическим артефактом, то есть инопланетным.

В статье авторы приводят ряд аномальных характеристик, которые, по их мнению, не соответствуют поведению обычных комет:

1. "Негравитационное ускорение" – объект изменяет скорость, словно под влиянием невидимых сил, не объясняя это стандартной физикой.

2. Низкий ретроградный наклон орбиты – такая траектория чрезвычайно усложняет попытки его перехвата, но одновременно позволяет легко приближаться к ключевым планетам: Венере, Марсу и Юпитеру. Ученые считают, что одновременное приближение к этим трем планетам составляет всего 0,005% вероятности.

3. Близкий проход мимо Солнца, который произойдет 29 октября, когда объект полностью исчезнет из виду Земли. Лоэб считает, что это может быть преднамеренным маневром во избежание наблюдения в момент возможной "активации".

Таким образом, ученые приходят к выводу, что это может быть инопланетный зонд, собирающий данные о планетах Солнечной системы, чтобы подготовить дальнейшие действия. По мнению Лоэба и его коллег, существует только два возможных сценария дальнейшего развития. Либо объект выполняет миротворческую научную миссию, либо имеет враждебные намерения. Ученые предупреждают, что при втором варианте человечеству следует готовить оборонные стратегии.

Однако многие астрономы относятся к идее космического зонда с осторожным скептицизмом.

"Все доказательства указывают на то, что это обычная комета, выброшенная из другой солнечной системы, так же, как бесчисленное количество миллиардов комет было выброшено из нашей собственной солнечной системы", — прокомментировала "сенсационную" новость астроном из Университета Реджайны в Канаде Саманта Лоулера.

Даже сам Лоэб признает, что его гипотеза несколько спекулятивна, а комета 3I/ATLAS вероятнее всего "естественный межзвездный объект, хотя и с необычными характеристиками".

3I/ATLAS – это третий в истории обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через нашу Солнечную систему. Первый объект вне Солнечной системы ученые обнаружили в 2017 году и он получил название Оумуамуа. Второй был обнаружен в 2019 – комета Борисова. Интересно, что Ави Лоэб также предполагал искусственное происхождение первого межзвездного объекта Оумуамуа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что межзвездная комета 3I/ATLAS направляется к Солнечной системе.

Также "Комментарии" писали, что ученый заявил, что нашел на Земле первые объекты из-за пределов Солнечной системы.