Американо-европейский космолет критически приблизился к Венере

Совместный американо-европейский космический аппарат Solar Orbiter завершил первый облет Венеры на своем пути к Солнцу. Ближайшее сближение космического корабля с Венерой произошло в воскресенье в 12:39 по всемирному координированному времени (UTC).

ФОТО: ESA

"Первый #VenusFlyby завершен для #SolarOrbiter", — написал официальный Twitter-дескриптор космического корабля.

В рамках партнерства между NASA и Европейским космическим агентством (ЕКА) в феврале был запущен зонд для изучения Солнца. Его миссия заключается в проведении беспрецедентных крупных наблюдений за Солнце, в получении первых изображений неизведанных полярных областей Солнца и в исследовании связи Солнца и Земли.

ЕКА заявило, что путь орбитального аппарата Solar Orbiter вокруг Солнца был выбран так, чтобы он находился "в резонансе" с Венерой, а это означает, что он будет возвращаться в окрестности планеты каждые несколько орбит и снова может использовать гравитацию планеты для изменения или наклона своей орбиты.

По сообщению агентства, следующее сближение состоится в августе 2021 года. Первоначально космический корабль будет находиться в той же плоскости, что и планеты, но каждое сближение с Венерой будет увеличивать наклон орбиты корабля. К 2025 году Solar Orbiter совершит свой первый солнечный проход под углом наклона 17 градусов, а к концу десятилетия он увеличится до 33 градусов, что позволит увидеть еще больше полярных регионов.

Это приведет к тому, что космический аппарат сможет делать первые в истории изображения полярных областей Солнца, что имеет решающее значение для понимания того, как Солнце "работает", для исследования связи Солнца с Землей и того, как мы можем лучше предсказать периоды штормовой космической погоды, сообщило ЕКА.

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