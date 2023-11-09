Восстание машин: в Южной Корее робот раздавил насмерть мужчину

Несчастный случай произошел в Южной Корее, где на местном заводе сельскохозяйственной продукции Donggoseong Export Agricultural Complex, робот перепутал мужчину с ящиками, схватил и прижал его к конвейерной ленте. Рабочий скончался в больнице от травм в результате атаки робота.

Робот убил человека. Фото из открытых источников

40-летний технический работник компании осматривал робота, который занимался упаковкой ящиков. Как описывает информационное агентство Yonhap во время технического осмотра роботизированная рука спутала мужчину с коробкой из-под овощей, схватила тело и толкнула его на конвейер. После чего под давлением раздавила работнику грудь и голову.

На место инцидента приехала скорая помощь, которая отправила мужчину в больницу, где пострадавший от нападения робота погиб. Представители компании Donggoseong Export Agricultural Complex отреагировали на ужасающий инцидент, заявили, что собираются создать более "точную и безопасную" систему на заводе.

Это не первый раз, когда в Южной Корее люди получают травмы из-за роботов. В марте 2023 года работник автозавода попал в ловушку робота и получил значительные травмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на будущее. По словам американского бизнесмена, роботы в будущем с помощью искусственного интеллекта могут восстать и охотиться на людей подобно фильму "Терминатор". Илон Маск призвал, что искусственный интеллект должен иметь специальный выключатель, позволяющий человечеству в случае опасности остановить возможную агрессию роботов.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и другие лидеры технологических компаний встретились в Вашингтоне с американскими политиками, чтобы обсудить развитие искусственного интеллекта.