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В США прошли успешные испытания патрульного робота

Робот Ghost’s Vision ™ 60 будет задействован в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, разведке и картографии

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания Carlson Software из Кентукки, занимающаяся геопространственными технологиями, недавно заключила партнерское соглашение с компанией Ghost Robotics® из Пенсильвании, чтобы воплотить в жизнь вездеходную роботизированную собаку, способную перемещаться и выполнять сканирование под землей и на ее поверхности. Об этом сообщает издание Lidar.

Ghost Robotics и Carlson Software успешно завершили тестирование двух своих систем. Сканер Void Scanner + (VS +) компании Carlson был установлен на беспилотном наземном квадроцикле Ghost’s Vision ™ 60 (Q-UGV) и управлялся дистанционно для сканирования подземного туннеля.

В США прошли успешные испытания патрульного робота

Ghost Robotics разрабатывает надежных, непрерывно работающих, универсальных роботов на ножках для требовательных приложений. Q-UGV от Ghost используются в сфере обороны, национальной безопасности, общественной безопасности и корпоративных рынков. Компания будет тесно сотрудничать с Carlson в разработке решений для заказчиков с рядом датчиков, радиоприемников и приложений.

Подразделение лазерных измерений Carlson (LMD) располагает портфелем прецизионных лазерных измерительных систем, которые обычно используются в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, разведке и картографии. VS +, продукт Carlson LMD, использует времяпролетные лазерные измерения для картирования формы, положения и пространственного расположения пустот, что помогает обеспечить как безопасность персонала, так и защиту складских запасов и подземных площадок. Судя по характеристикам, он был идеальным инструментом для Q-UGV от Ghost. VS + имеет встроенный аккумулятор и возможность подключения к Wi-Fi со скоростью сканирования 200 точек в секунду, горизонтальным сканированием на 360 градусов и возможностью вертикального сканирования 270 градусов.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут напечатать органы прямо внутри человека.


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