kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.07.2020

BTC/USD

9508.75

ETH/USD

272.90

LTC/USD

44.18

НБУ 24.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT роботы Уничтожение целей и патрулирование: на что способен украинский наземный беспилотник Camel
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожение целей и патрулирование: на что способен украинский наземный беспилотник Camel

Военные специалисты уверены, что новая разработка поможет уменьшить потери среди личного состава

сегодня, 15:58
Автор:

Павел Зинченко
Уничтожение целей и патрулирование: на что способен украинский наземный беспилотник Camel

Военные специалисты из Чернигова испытывают новую дистанционно управляемую платформу Camel с боевой единицей львовского производства. Об этом сообщает портал Saxon со ссылкой на информагентство Министерства обороны Украины АрмияИнформ.

По словам ведущего инженера по испытаниям подполковника Сергея Рудниченко, основными боевыми свойствами роботизированного комплекса является возможность его использования для штурма объектов и позиций противника, разведки, уничтожения целей, патрулирования и охраны военных складов, контрольно-пропускных пунктов и других важных объектов. Следующим этапом исследований станет практическая стрельба из обычного стрелкового оружия.

Отмечается, что в целом во время военного конфликта на Донбассе робототехнические системы использовались для участия в нескольких наземных операциях по обеспечению огневой поддержки, охраны периметра важных объектов, эвакуации раненых с поля боя, инженерного обеспечения и решения логистических задач. Их использование минимизирует риски потерь среди личного состава и увеличивает пропускную способность подразделений при выполнении задач.

В настоящее время разработкой платформ с дистанционным управлением в Украине занимается ряд отечественных предприятий, где роботы находятся на разных стадиях готовности. 

Как сообщало издание "Комментарии", дрон прошел успешные испытания совместно с боевым вертолетом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!