Уничтожение целей и патрулирование: на что способен украинский наземный беспилотник Camel

Военные специалисты из Чернигова испытывают новую дистанционно управляемую платформу Camel с боевой единицей львовского производства. Об этом сообщает портал Saxon со ссылкой на информагентство Министерства обороны Украины АрмияИнформ.

По словам ведущего инженера по испытаниям подполковника Сергея Рудниченко, основными боевыми свойствами роботизированного комплекса является возможность его использования для штурма объектов и позиций противника, разведки, уничтожения целей, патрулирования и охраны военных складов, контрольно-пропускных пунктов и других важных объектов. Следующим этапом исследований станет практическая стрельба из обычного стрелкового оружия.

Отмечается, что в целом во время военного конфликта на Донбассе робототехнические системы использовались для участия в нескольких наземных операциях по обеспечению огневой поддержки, охраны периметра важных объектов, эвакуации раненых с поля боя, инженерного обеспечения и решения логистических задач. Их использование минимизирует риски потерь среди личного состава и увеличивает пропускную способность подразделений при выполнении задач.

В настоящее время разработкой платформ с дистанционным управлением в Украине занимается ряд отечественных предприятий, где роботы находятся на разных стадиях готовности.

Как сообщало издание "Комментарии", дрон прошел успешные испытания совместно с боевым вертолетом.

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