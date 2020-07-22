Дрон прошел успешные испытания совместно с боевым вертолетом

ФОТО: Flight Global

Британская компания Qinetiq завершила первую в Великобритании демонстрацию пилотируемого беспилотного объединения (MUM-T), используя стандартный легкий вертолет Airbus Helicopters H125, который действовал совместно с "полуавтономным дроном". Об этом сообщает Flight Global.

На испытательном полигоне британской армии на Солсберийской равнине 19 июня на юго-западе Англии в ходе эксперимента два летательных аппарата работали вместе, чтобы определить потенциальные цели в указанном районе. Оператор на борту вертолета был в состоянии контролировать изображения, отправленные с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволяло дрону работать независимо. Оператор вмешивался только в том случае, если требовалось принять решение.

Управление БПЛА осуществлялось с помощью планшетного компьютера на борту Airbus Helicopters H125, который при необходимости мог передаваться от одного человека к другому. Qinetiq заявила об успешности эксперимента. Финансируемый Армейским штабом эксперимент будет продолжен в сентябре Лабораторией оборонной науки и техники в рамках более широкого боевого испытания.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы используют дроны для доставки книг.

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