Способен ассистировать хирургам: японская компания представила уникального медицинского робота

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Павел Зинченко
Ведущий японский производитель деталей для самолетов рассматривает новые возможности в области хирургических роботов. Этот шаг компании Kawasaki Heavy Industries осуществляется на фоне падения спроса на комплектующие для самолетов из-за COVID-19.
Японцы создали робота-хирурга. ФОТО: Daily Mail
Новый роботизированный ассистент Kawasaki, названный "хинотори", располагает четырьмя руками, оснащенными различными инструментами и эндоскопической камерой. Руки робота действуют подобно человеческим пальцам. Он разрабатывался совместно с производителем медицинского оборудования.
Министерство здравоохранения Японии сообщило, что Kawasaki является первым японским производителем, который получил одобрение правительства на производство и продажу роботов-ассистентов хирурга.
Официальные лица компании заявили о стремлении усилить влияние Kawasaki в области высокоточных роботов, чтобы увеличить ее финансы. В первой половине текущего финансового года компания демонстрировала чистый убыток.
Как сообщало издание "Комментарии", японские роботы-волки будут отпугивать медведей. В городе Такикава появились два робота "Волк-монстр" после того, как в сентябре в окрестностях заметили медведей.
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