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Главная Новости IT роботы Способен ассистировать хирургам: японская компания представила уникального медицинского робота
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Способен ассистировать хирургам: японская компания представила уникального медицинского робота

Роботизированный ассистент имеет четыре руки, а также оснащен другими необходимыми инструментами

сегодня, 08:28
Автор:

Павел Зинченко

Ведущий японский производитель деталей для самолетов рассматривает новые возможности в области хирургических роботов. Этот шаг компании Kawasaki Heavy Industries осуществляется на фоне падения спроса на комплектующие для самолетов из-за COVID-19.

Способен ассистировать хирургам: японская компания представила уникального медицинского робота

Японцы создали робота-хирурга. ФОТО: Daily Mail

Новый роботизированный ассистент Kawasaki, названный "хинотори", располагает четырьмя руками, оснащенными различными инструментами и эндоскопической камерой. Руки робота действуют подобно человеческим пальцам. Он разрабатывался совместно с производителем медицинского оборудования.

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что Kawasaki является первым японским производителем, который получил одобрение правительства на производство и продажу роботов-ассистентов хирурга.

Официальные лица компании заявили о стремлении усилить влияние Kawasaki в области высокоточных роботов, чтобы увеличить ее финансы. В первой половине текущего финансового года компания демонстрировала чистый убыток.

Как сообщало издание "Комментарии", японские роботы-волки будут отпугивать медведей. В городе Такикава появились два робота "Волк-монстр" после того, как в сентябре в окрестностях заметили медведей.


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201118_35/
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