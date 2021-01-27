Собирает урожай вместо человека: в Японии появился робот-помощник (ВИДЕО)

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Любовь Блажко
В Японии создали робота, который в скором времени может оказаться просто незаменимым помощником по хозяйству. Он может собирать урожай груш и яблок, передает издание NHK.
В Японии появился робот-помощник. Фото: unsplash
Авторы этой идеи позаботились о том, чтобы у робота был искусственный интеллект, поэтому он будет справляться со своей работой не хуже живого человека. Машина сама может отличить, какой фрукт уже созрел, чтобы затем аккуратно сорвать его.
Робот-помощник передвигается на специальной маленькой машинке. У него есть три так называемые "пальца", которыми он может захватить фрукт и сорвать его. "Мозг" робота определит по цвету и нескольким другим параметрам, созрел ли плод и нужно ли его срывать. Чтобы сорвать один фрукт с дерева роботу понадобится около 11 секунд.
Национальная организация сельскохозяйственных и продовольственных исследований заявила, что новое изобретение можно использовать вместо людей на фермах, чтобы снизить нагрузку. Авторы необычной идеи уверены, что это поможет привлечь молодых людей для сельхозработ. Потому что довольно часто для их выполнения не хватает свободных рук.
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