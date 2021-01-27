Собирает урожай вместо человека: в Японии появился робот-помощник (ВИДЕО)

В Японии создали робота, который в скором времени может оказаться просто незаменимым помощником по хозяйству. Он может собирать урожай груш и яблок, передает издание NHK.

В Японии появился робот-помощник. Фото: unsplash

Авторы этой идеи позаботились о том, чтобы у робота был искусственный интеллект, поэтому он будет справляться со своей работой не хуже живого человека. Машина сама может отличить, какой фрукт уже созрел, чтобы затем аккуратно сорвать его.

Робот-помощник передвигается на специальной маленькой машинке. У него есть три так называемые "пальца", которыми он может захватить фрукт и сорвать его. "Мозг" робота определит по цвету и нескольким другим параметрам, созрел ли плод и нужно ли его срывать. Чтобы сорвать один фрукт с дерева роботу понадобится около 11 секунд.

Национальная организация сельскохозяйственных и продовольственных исследований заявила, что новое изобретение можно использовать вместо людей на фермах, чтобы снизить нагрузку. Авторы необычной идеи уверены, что это поможет привлечь молодых людей для сельхозработ. Потому что довольно часто для их выполнения не хватает свободных рук.





Как сообщало издание "Комментарии", в Японии протестировали 18-метрового робота Gundam. В одном из японских городов решили провести тестирование 18-метрового железного гиганта. Робот называется Gundam, а для его создания понадобилось около 200 деталей. К тому же, этот персонаж еще и популярен благодаря аниме-сериалу 1970-х — "Mobile Suit Gundam".

Робота придумали специально для развлекательного центра Gundam Factory Yokohama, который находится в Токио. А в городе Иокогаме его решили впервые испытать, проведя тестирование прямо посреди улицы.

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