Впервые прогулялся: в Японии протестировали 18-метрового робота Gundam (видео)

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Любовь Блажко
В одном из японских городов решили провести тестирование 18-метрового железного гиганта. Робот называется Gundam, а для его создания понадобилось около 200 деталей. К тому же, этот персонаж еще и популярен благодаря аниме-сериалу 1970-х — "Mobile Suit Gundam", передает издание lux.
В Японии протестировали 18-метрового робота. Фото: lux
Разработкой этого робота занялись еще 6 лет тому назад – за это время создатели многое пробовали и меняли в нем. И эксперименты не прошли даром: теперь Gundam может не только ходить или приседать, но и вставать на одно колено, а также шевелить конечностями. Управлять им можно дистанционно с помощью специального пульта.
Робота придумали специально для развлекательного центра Gundam Factory Yokohama, который находится в Токио. А в городе Иокогаме его решили впервые испытать, проведя тестирование прямо посреди улицы.
Руководители развлекательного центра также отметили, что из-за пандемии торжественное открытие состоится немного позже. Но зато у них появилось дополнительное время для того, чтобы еще тщательнее подготовится к запуску.
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