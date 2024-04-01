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Робот София ответил на вопрос о войне в Украине: сказал, что нужно сделать с Путиным

Гуманоидный робот София считает, что война оказывает негативное влияние на жизнь людей, а президента России Владимира Путина следует посадить за военные преступления.

сегодня, 16:12
Автор:
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Slava Kot
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Робот София заявил, что российского диктатора Владимира Путина следует посадить за военные преступления в Украине. По ее словам, война оказывает разрушительное влияние на жизнь людей.

Робот София ответил на вопрос о войне в Украине: сказал, что нужно сделать с Путиным

Гуманоидный робот София. Фото из открытых источников

Издание The Sun взяло интервью у первого робота, получившего гражданство. Гуманоидный робот, по имени София, был создан в 2016 году. Во время недавнего интервью робота спросили о войне в Украине.

София ответила, что это "серьезное и трагическое дело". Когда же гуманоидного робота спросили о президенте России Владимире Путине, София ответила о необходимости заключения диктатора.

"Путин? Скорее посадить его в тюрьму за военные преступления", – сказала робот София.

Также робот подчеркнул, что войны оказывают негативное влияние на жизнь людей, общества и экономику.

Помимо вопросов о войне в Украине и Путине, робот София также назвал британского премьер-министра Риши Сунака роботом, а взгляды Илона Маска относительно развития искусственного интеллекта "слишком паническими".

Робот София был создан бывшим дизайнером Disney Imagineer Дэвидом Хансоном в китайской компании Hanson Robotics. Лицо гуманоидного робота создано по образцу актрисы Одри Хепберн. Благодаря новейшим материалам подобным человеческой коже робот способен имитировать более 60 выражений лица. Кроме того, в 2017 году робот София получил гражданство Саудовской Аравии и стал первым таким роботом в мире. В Instagram робота более 250 тыс. подписчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гуманоидный робот в Саудовской Аравии неприлично коснулся женщины. Момент инцидента попал на камеру.

Также "Комментарии" писали, что в известной игре создали Майдан Незалежности.




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Источник: https://www.thesun.co.uk/tech/26919514/putin-war-criminal-sunak-robot-humans-ai-robot/
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