Робот София заявил, что российского диктатора Владимира Путина следует посадить за военные преступления в Украине. По ее словам, война оказывает разрушительное влияние на жизнь людей.



Гуманоидный робот София. Фото из открытых источников

Издание The Sun взяло интервью у первого робота, получившего гражданство. Гуманоидный робот, по имени София, был создан в 2016 году. Во время недавнего интервью робота спросили о войне в Украине.

София ответила, что это "серьезное и трагическое дело". Когда же гуманоидного робота спросили о президенте России Владимире Путине, София ответила о необходимости заключения диктатора.

"Путин? Скорее посадить его в тюрьму за военные преступления", – сказала робот София.

Также робот подчеркнул, что войны оказывают негативное влияние на жизнь людей, общества и экономику.

Помимо вопросов о войне в Украине и Путине, робот София также назвал британского премьер-министра Риши Сунака роботом, а взгляды Илона Маска относительно развития искусственного интеллекта "слишком паническими".

Робот София был создан бывшим дизайнером Disney Imagineer Дэвидом Хансоном в китайской компании Hanson Robotics. Лицо гуманоидного робота создано по образцу актрисы Одри Хепберн. Благодаря новейшим материалам подобным человеческой коже робот способен имитировать более 60 выражений лица. Кроме того, в 2017 году робот София получил гражданство Саудовской Аравии и стал первым таким роботом в мире. В Instagram робота более 250 тыс. подписчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гуманоидный робот в Саудовской Аравии неприлично коснулся женщины. Момент инцидента попал на камеру.

Также "Комментарии" писали, что в известной игре создали Майдан Незалежности.



