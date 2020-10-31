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Робот поднял тревогу, когда его попытались украсть

Поданые роботом сигналы тревоги помогли избежать кражи, но преступник скрылся

сегодня, 19:51
Автор:

Павел Зинченко

Сигналы о помощи, которые посылал робот-газонокосилка, сорвали план вора, который намеревался его похитить. Об этом сообщает информационное издание Hindustan Times.

Робот поднял тревогу, когда его попытались украсть

Робот поднял тревогу и избежал кражи. ФОТО: Hindustan Times

Немецкая полиция заявила в пятницу, что домовладелец в западногерманском городе Липпштадт столкнулся с необычной ситуацией, получив во вторник вечером сообщение на смартфон от робота-газонокосилки, который сообщал, что он перевернулся вверх дном.

Когда мужчина вышел на лужайку, чтобы проверить устройство, он заметил вора, который пытался убежать с роботом под мышкой. По словам полиции, застигнутый врасплох на месте преступления вор уронил робота и скрылся.

Офицеры обыскали местность, но не сумели найти подозреваемого. Полиция вызывает всех возможных свидетелей. О том, пострадал ли робот в результате инцидента, ничего не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", в Амстердаме успешно протестировали лодку-роботаРобот-лодка длиной 2 м и весом 50 кг три часа двигалась по каналам Амстердама, после чего вернулась в исходную точку с погрешностью всего 0,17 м.


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