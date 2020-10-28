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В Амстердаме успешно протестировали лодку-робота

Лодка-робот была разработана в США и проверена в Амстердаме

сегодня, 17:30
Автор:

Павел Зинченко

Когда речь идет об автономном транспорте, в первую очередь в голову приходят автомобили, автобусы и грузовики. Но для таких городов, как Амстердам, водные пути являются одним из главных способов передвижения людей и грузов. Недавно исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT) протестировали прототип лодки-робота Roboat II в Амстердаме. Об этом сообщает Tek Deeps.

В Амстердаме успешно протестировали лодку-робота

ФОТО: MIT News

Робот-лодка длиной 2 м и весом 50 кг три часа двигалась по каналам Амстердама, после чего вернулась в исходную точку с погрешностью всего 0,17 м. Отметим, что протестированный прототип вдвое меньше транспортного средства, которое планируется построить в результате.

MIT работал над этим проектом с Амстердамским институтом передовых городских решений (AMS) в течение последних пяти лет. Первая публичная демонстрация прототипа "робота" состоялась в октябре 2018 года. Roboat II — вторая версия автономной лодки, созданной в рамках проекта, которая отличается от первой версии большей грузоподъемностью. Еще одно важное отличие — он может перевозить пассажиров.

Судно оснащено четырьмя гребными винтами, лидаром, GPS-приемником и другими датчиками, которые позволяют ему двигаться в любом направлении. Имеет регулируемую конструкцию для перевозки как грузов, так и людей (вместимость — два человека).

Roboat II использует обновленный алгоритм одновременной локализации и сопоставления (SLAM). Как только задача будет установлена, алгоритм автоматически запланирует движение лодки на основе таких факторов, как погода и трафик. Следующим шагом будет создание более крупной 4-метровой версии автономной лодки, способной перевозить 4-6 пассажиров. 

Как сообщало издание "Комментарии", эксперты рассказали, когда роботы окончательно заменят людей.


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