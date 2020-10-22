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Рабочих мест не останется: эксперты рассказали, когда роботы окончательно заменят людей

"Революция роботов" создаст 97 миллионов рабочих мест, но столько же уничтожит

сегодня, 10:49
Автор:

Павел Зинченко

По прогнозам Всемирного экономического форума (WEF), к 2025 году половина всех рабочих задач будет выполняться машинами, что может усугубить неравенство и усилить безработицу. Об этом сообщает BBC.

Рабочих мест не останется: эксперты рассказали, когда роботы окончательно заменят людей

Роботы заменят людей

Аналитический центр заявил, что "революция роботов" создаст 97 миллионов рабочих мест во всем мире, но уничтожит почти столько же, подвергнув опасности некоторые социальнные слои и сообщества. По словам WEF, рутинная или ручная работа по администрированию и обработке данных больше всего подвергается угрозе автоматизации.

Но также сообщается, что новые рабочие места появятся в сфере ухода, больших данных и зеленой экономики. Исследование Форума охватило 300 крупнейших компаний, в которых работают восемь миллионов человек по всему миру. Более 50% опрошенных работодателей заявили, что ожидают ускорения автоматизации некоторых мест в своих компаниях, в то время как 43% считают, что они, вероятно, сократят рабочие места из-за технологий.

WEF заявил, что в настоящее время около трети всех рабочих задач выполняются машинами, а все остальное делают люди, но к 2025 году баланс изменится. Роли, основанные на человеческих навыках, таких как консультирование, принятие решений, рассуждение, общение и взаимодействие, будут пользоваться спросом. Также будет "всплеск" спроса на работников для заполнения рабочих мест в зеленой экономике и новые роли в таких областях, как инженерия и облачные вычисления.

Как сообщало издание "Комментарии", коронавирус замедлил развитие технологии 5G.


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