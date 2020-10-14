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Ресторанный бизнес продолжает автоматизацию: робот научился готовить 19 блюд

Робот Flippy будет развернут в крупных сетях заведений быстрого питания

сегодня, 18:25
Автор:

Павел Зинченко

Робототехническая компания Miso Robotics вывела на рынок работа Flippy, который способен заменить часть персонала на кухнях ресторанов, поскольку умеет готовить 19 блюд и был создан с акцентом на крупные сети заведений быстрого питания. Робот прошел полевые испытания в действующих ресторанах. Об этом сообщает News Break.

Ресторанный бизнес продолжает автоматизацию: робот научился готовить 19 блюд

Робот Flippy способен приготовить 19 блюд

В начале этого года компания Miso представила обновленный Flippy ROAR, реагируя на запросы ресторанов тех, которые надеются автоматизировать существующие кухни. Дело в том, что сотрудники ресторанов зачастую находятся слишком близко друг к другу и это нарушает карантинные нормы. Инженеры Miso придумали решение для обеспечения пространства с помощью перевернутой рейки, установленной под стандартной кухонной вытяжкой. Конструкция позволяет Flippy перемещаться по рабочей зоне, при этом оборудование не мешает людям.

Последние несколько лет фаст-фуд находился под прицелом разработчиков автоматизации, при этом сектор быстрой подачи пиццы лидировал благодаря инновациям в приготовлении пищи и доставке. Такие компании, как McDonald's, внедрили автоматизированный заказ, и можно быть уверенным, что автоматизированное приготовление еды не отстает. Пандемия только увеличила вероятность дальнейшей автоматизации данной сферы, поскольку ресторанная индустрия надеется успешно развиваться, невзирая на новые реалии. 

Следует отметить, что во время пандемии робот Flippy поставляется с сертификатом NSF International (NSF), что гарантирует включение стандартов гигиены и чистоты в дизайн новых продуктов.

Как сообщало издание "Комментарии", японцы начнут использовать роботов для доставки почты.


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